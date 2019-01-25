Умер сербский режиссёр Душан Макавеев

Сербский режиссёр Душан Макавеев умер на 87-м году жизни в Белграде. Об этом сообщает общественное Радио и телевидение Сербии. Он был одним из создателей югославской "чёрной волны" в кинематографе, отличавшейся отказом от социалистического реализма и критикой идеологии правившего в СФРЮ режима Иосипа Броза Тито.

Макавеев сыграл важную роль в студенческих протестах в Югославии в 1968 году. Его работы были отмечены наградами международных фестивалей. Фильм "Монтенегро" 1981 года считался одним из фаворитов Каннского кинофестиваля, но проиграл "Человеку из железа" Анджея Вайды, картина "Невинность без защиты" 1968 года получила две награды Берлинского кинофестиваля.

Душан Макавеев выступал в эфире Радио Свобода.