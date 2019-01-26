Девочки из табора. Фильм о трудной жизни юных цыганок

Трудная жизнь девушек в цыганских семьях порой заканчивается побегами. Дети из табора, юные цыганки Фатима и Алена, и подружившаяся с ними волонтер Дина – ​в фильме Юлии Вишневецкой.

Дина Кабулова – воспитательница в детском саду, студентка социологии в МГПУ и волонтер христианской ассоциации “Друзья Общины святого Эгидия”.

Однажды Дина раздавала еду бездомным на вокзале и познакомилась с цыганским мальчиком по имени Короли. Тот попросил принести книгу, чтобы научить читать младшего брата – многие цыганские дети не ходят в школу, потому что у их родителей нет документов.

Дина вместе с друзьями из общины стала ездить в табор в 100 километрах от Москвы заниматься с детьми школьными предметами – и подружилась с юными цыганкам Фатимой и Аленой. Девушки рассказывали, как непросто им в таборе: контроль со стороны братьев и старших, море хозяйственных дел. Дина, однако, завидует им и говорит, что хотела бы быть цыганкой.

Монолог Фатимы

(Со смехом) Примите меры, пусть меня заберут отсюда, мы здесь жить не хотим. Хотя бы куда, главное не быть тут. Тут нельзя ничего делать.​Штаны нельзя носить. Ее (показывает на другую девушку) поймали, она по телефону общалась. Ее наши братья побили, отправили в больницу. Меня тоже брат побил, наверное, год назад, [за то] что я общалась по телефону. Поехала в больницу. То есть у нас нельзя общаться по телефону, переписываться, можно только втихоря. И все равно, если узнают, – не дай бог. А есть такие, что могут вообще убить. Если курит девушка, они берут язык и сигарету [тушат об него]. Нельзя у нас курить. У вас, русских, отлично, можно в интернете сидеть, в телефоне ковыряться, а у нас нельзя.

Нельзя гулять нам, девочкам, дома только сидеть. Мама разрешит, а братья – нет. Когда мама разрешает, братья начинают спорить с мамой: почему ты разрешила, наш совет не взяла?

Это не жизнь, это скучно. В школу нельзя ходить девочкам старше 15 лет, могут украсть. Поэтому не пускают в школу. Идешь по дороге, возьмут, запихнут в машину нахально. Бывает такое, нахально крадут. Тогда надо за него выйти замуж. Если украл тебя, допустим, цыган, и ты не выйдешь за него замуж – это позор.

Когда выйдешь замуж, муж решает, куда идти, куда нет. То же самое, как братья, можно сказать. Что делать? Бежать. Тогда приедут родители девчонки и спрашивают у нее: тебя нахально украли или с твоего согласия? [Если] девчонка рассказывает, что нахально, тогда это большой скандал будет. А если по ее согласию, там тоже скандал будет, но не так. У нас две девочки сбежали, еще одна недавно сбежала.