Следствие в Крыму закрыло дело против активистки Гульсум Алиевой

Следствие в аннексированном Крыму прекратило уголовное дело против крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой. Её обвиняют в публикации на своей странице в фейсбуке несуществующей цитаты философа Ивана Ильина, признанной разжигающей вражду и рознь.

Об этом было заявлено во время судебного заседания по жалобе адвоката международного объединения "Агора" Алексея Ладина на отказ закрыть уголовное дело после частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса России.

19 июля прошлого года в доме Алиевой прошёл обыск, позже стало известно о возбуждении уголовного дела. Алиева ещё до начала преследрвания уехала на лечение на материковую территорию Украины и была объявлена в розыск.

9 января в России вступили в силу изменения статьи 282 Уголовного кодекса – о разжигании ненависти. В частности, отменено уголовное наказание за первое публичное распространение экстремистского материала в течение года.