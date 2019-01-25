Адвокат: ФСБ пыталась напоить арестованного по делу об экстремизме

Сотрудники ФСБ России в Приморском крае пытались напоить арестованного, чтобы получить от него показания в деле об экстремизме в соцсетях. Об этом сообщила в Телеграме организация "Правозащита Открытки".

По данным правозащитников, во время пребывания под арестом Дмитрия Третьякова, его отвёл на разговор другой арестованный, Андрей Тернопольский, который якобы сотрудничал с ФСБ. По словам адвоката Третьякова, в течение четырехчасовой беседы заключённый пытался убедить его признаться в экстремизме.

Правозащитники отмечают, что на втором часу видеозаписи видно, как сотрудники ФСБ передают Тернопольскому два пакета, в которых находятся три бутылки, предположительно, коньяка. Оба мужчины до конца записи пьют алкоголь. При этом Третьяков продолжает объяснять, что он не выступал и не выступает за свержение власти, а также не имел цели призвать к этому людей.

Следствие назвало разговор Третьякова с Тернопольским оперативным мероприятием, направленным на закрепление или подтверждение его виновности, говорится в сообщении "Правозащиты Открытки".

Дмитрия Третьякова арестовали в марте 2018 года за распространение экстремистских материалов в мессенджере Телеграм. Он обвиняется по части 2 статьи 280 УК (призывы к экстремизму) за репост в открытый чат сторонников Алексея Навального записи из телеграм-канала проживающего на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко.

По мнению правоохранительных органов, в записи содержатся "признаки побуждения в форме призыва к насильственным и деструктивным, разрушительным действиям". Третьяков находится в СИЗО с марта 2018 года. 15 января суд продлил ему арест до 18 апреля.