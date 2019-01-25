Бывшего советника Трампа отпустили под залог в 250 тысяч долларов

Суд во Флориде отпустил под залог Роджера Стоуна – бывшего советника президента США Дональда Трампа. Стоуна будут судить по нескольким обвинениям, связанным с делом о вмешательстве России в американские выборы.

Суд принял во внимание аргументы Стоуна, который во время заседания утверждал, что не сможет скрыться от следствия. В частности, бывший адвокат Трампа сослался на то, что срок действия его заграничного паспорта истек.

В рамках судебного решения Стоуну запрещено покидать территории трёх штатов: Флориды, Нью-Йорка и Вирджинии. Ему также разрешено посещать Вашингтон.

Стоуну, который был советником Трампа в ходе его президентской кампании, предъявлены обвинения по семи пунктам в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США.

В частности, ему инкриминируют лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и давление на свидетелей. Большая часть обвинений касается ложных показаний, которые, как утверждается, Стоун дал во время расследования дела.

Обвинения Стоуну предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое российское вмешательство.