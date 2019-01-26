Как минимум девять человек погибли и около трёхсот пропали без вести после обрушения дамбы в районе бразильского города Белу-Оризонти на юго-востоке страны, сообщает телеканал Globo.
Дамба, сдерживающая отходы железнорудной шахты (хвостохранилище), прорвалась в пятницу. Образовавшийся в результате сель затопил помещения шахты и разрушил несколько домов. На месте катастрофы работают около ста спасателей. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи.
К шахте вылетели три министра страны, президент Бразилии планирует посетить район чрезвычайного происшествия в субботу.
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