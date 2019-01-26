Умер французский композитор Мишель Легран

Французский композитор Мишель Легран умер на 87 году жизни. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на его представителя.

Легран был широко известен как автор музыки к фильмам, он 13 раз номинировался на "Оскар" и три раза получил эту награду — за песню к фильму "Афера Томаса Крауна" в 1969 году, музыку к фильмам "Лето 42 года" в 1972 и Йентл в 1984.

Известность музыканту принесла музыка к фильму "Шербурские зонтики". Главную роль в картине исполнила Катрин Денёв, фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 1964 году.

За свою карьеру Легран сотрудничал с Эдит Пиаф, Рэем Чарльзом, Жаном Кокто, Фрэнком Синатрой и режиссёром Орсоном Уэллсом.