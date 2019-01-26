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Умер французский композитор Мишель Легран

Мишель Легран

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Французский композитор Мишель Легран умер на 87 году жизни. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на его представителя.

Легран был широко известен как автор музыки к фильмам, он 13 раз номинировался на "Оскар" и три раза получил эту награду — за песню к фильму "Афера Томаса Крауна" в 1969 году, музыку к фильмам "Лето 42 года" в 1972 и Йентл в 1984.

Известность музыканту принесла музыка к фильму "Шербурские зонтики". Главную роль в картине исполнила Катрин Денёв, фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 1964 году.

За свою карьеру Легран сотрудничал с Эдит Пиаф, Рэем Чарльзом, Жаном Кокто, Фрэнком Синатрой и режиссёром Орсоном Уэллсом.

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