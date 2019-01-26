Вашингтонский музей истории медиа "Ньюзеум" продаст своё здание в центре города университету Джона Хопкинса за 372,5 миллиона долларов из-за долгов, сообщила пресс-служба музея. За год учреждение посещали 800 тысяч человек, это самый популярный из немногих платных музеев в городе.

С 2008 года управляющая им организация привлекла 600 миллионов долларов на строительство и развитие музея, однако этих денег не хватает на поддержку его работы. С момента открытия в действующем здании с видом на Капитолий в 2008 году музей всегда тратил больше, чем зарабатывал, писала в 2018 году газета The Washington Post со ссылкой на налоговые документы.

Музей медиа рассказывает посетителям о мировой истории журналистики, о разных журналистских форматах и важности независимости медиа для развития гражданского общества. В музее расположены студии, сдаваемые в аренду американским телеканалам. На одной из стен музея нанесены имена около 2500 журналистов со всего мира, погибших при исполнении своих рабочих обязанностей.

После продажи здания музей будет открыт до конца года. Его дальнейшая судьба неясна.