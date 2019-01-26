Надежду Савченко выдвинули в президенты Украины

Надежду Савченко, бывшую военную лётчицу и депутата Верховной Рады Украины, которая сейчас находится под арестом по обвинению в подготовке теракта и государственного переворота, выдвинули в президенты Украины.

Выдвижение произошло на съезде её партии "Гражданско-политическая платформа Надежды Савченко". Письмо Савченко из СИЗО зачитала на съезде её сестра Вера. Как сообщается, делагаты съезда держали в руках гранаты (фрукты). Это отсылка к обвинению в адрес Савченко, одна из статей которого гласит, что она готовила обстрел Верховной Рады из гранатомёта. "В программе кандидата - изменение политической системы конституционным путём" - говорится в сообщении о съезде.

Надежда Савченко приобрела известность в 2014 году, когда была взята в плен поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе и переправлена в Россию. Российский суд признал Савченко виновной в гибели российских журналистов в Донбассе. Впоследствии она была обменяна на россиян. Ещё будучи в российском СИЗО, Савченко была избрана в Верховную Раду. В марте прошлого года Рада дала согласие на её привлечение к уголовной ответственности и арест, Савченко обвиняют в подготовке переворота вместе с Владимиром Рубаном.

Савченко утверждает, что к ней в СИЗО не допускают нотариуса, чтобы она могла подписать документы для участия в выборах. В СБУ отрицают, что она обращалась с такой просьбой.

Предвыборные рейтинги Савченко в опросах не превышали 2-х процентов, в последние опросы она вообще не включалась.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 20 кандидатов, в том числе Юлию Тимошенко, которая на данный момент лидирует в опросах. Президент Пётр Порошенко пока не выдвигал свою кандидатуру, ожидается, что он сделает это на следующей неделе.