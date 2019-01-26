35 человек пострадали при взрыве в кафе в Саратовской области

В Саратовской области в результате взрыва в кафе пострадали 35 человек. Шесть из них госпитализировали, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС. Погибших нет. Два человека, по данным МЧС, в тяжёлом состоянии.

Взрыв произошёл в кафе "Рандеву" в посёлке Лысые Горы.

По предварительным данным, в кафе взорвался газовый котёл или баллон.

В последний месяц в России произошёл ряд происшествий с газовым оборудованием, приведших к человеческим жертвам.

В городе Шахты Ростовской области в результате взрыва газа в многоэтажном доме 14 января погибли 5 человек.

39 человек стали жертвами взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря. Основная версия следствия – взрыв бытового газа. Ряд СМИ сообщили, что расследуется и версия теракта.