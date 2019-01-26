В Новгородской области протестуют против медицинской реформы

В поселке Шимск Новгородской области 26 января состоялся митинг против закрытия круглосуточного стационара Шимской центральной районной больницы. В начале января в связи с приказом министра здравоохранения области Антонины Саволюк больница больше не принимает пациентов на госпитализацию. В резолюции участники митинга призвали губернатора Андрея Никитина уйти в отставку.

На митинг пришло больше ста человек, в основном шимские пенсионеры. Жители поселка заявили, что теперь им приходится ежедневно тратить деньги, чтобы возить своих родственников на дневной стационар.

– Мой муж – лежачий больной. Я с трудом помогла ему спуститься сегодня и посадила в такси. И заберу его обратно. За десять дней процедур я потрачу 2000 рублей, – рассказала Зинаида Романова, местная активистка.

Она также отметила, что ей пришлось давать прокуратуре расписку, что она не будет призывать население к массовым беспорядкам. Это произошло после сюжета на российском телеканале ОТР, где она предупредила, что местные перекроют дорогу, если их не услышат. После этого в Шимске ликвидировали круглосуточный стационар, лишив возможности жителей поселка и окрестных деревень лечиться недалеко от дома. В ответ шимские пенсионеры попытались перекрыть федеральную трассу Великий Новгород – Псков.

На митинг приехала председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. Она сообщила, что специально прибыла в Новгородскую область из Москвы на это мероприятие. Она призвала жителей не бояться политики. На митинге также побывало два представителя "Альянса врачей" в Новгородской области – профсоюза, поддержанного политиком Алексеем Навальным. Они прибыли из районного центра Окуловка.

Как сообщили ранее корреспонденту Радио Свобода в больнице Окуловского района Новгородской области, врачи и фельдшеры также выступили против оптимизации здравоохранения. Сотрудники центральной районной больницы обеспокоены возможным сокращением хирургического и детского отделений.

– На этот год резко снижается количество госпитализаций. Если в прошлом году у нас было 2500 госпитализаций, хотя по плану дано было 2000, которые могли быть оплачены, то на этот год нам запланировано 1200 госпитализаций. То есть через одного больного мы будем отказываться. Придется рекомендовать в Боровичи или Великий Новгород, — рассказал корреспонденту Радио Свобода заведующий хирургическим отделением Окуловской районной больницы Юрий Коровин. Врачи опасаются, что хирургическое и детское отделения в Окуловке будут сокращаться. Уже сейчас больница лишена лицензии на детскую хирургию, несмотря на то что она была построена семь лет назад и оснащена современным оборудованием.

В Новгородской области в 2018 году была объявлена медицинская реформа. Ее цель – оптимизация расходов на медицину за счет сокращения ставок узких специалистов в маленьких населенных пунктах и присоединении нескольких районных больниц к соседним. В планах регионального Минздрава – создание нескольких крупных межрайонных больниц. Взамен министр здравоохранения области Антонина Саволюк обещает развивать амбулаторную медицинскую помощь. Медперсонал, помещения и целые ЦРБ сокращают из-за долгов перед поставщиками ресурсов и лекарств.