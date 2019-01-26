США подтверждают существенный прогресс на переговорах с талибами

Последний раунд переговоров между представителями США и радикального движения "Талибан" о мирном урегулировании в Афганистане был "более результативным", чем предыдущие, и стороны достигли большого прогресса при обсуждении важнейших вопросов. Так охарактеризовал переговоры, которые прошли в Катаре, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Он подтвердил, что направляется в Афганистан, чтобы обсудить достигнутые договорённости с властями этой страны. Как пишет Халилзод в твиттере, договорённости с талибами пока достигнуты не по всем вопросам.

Ранее международные агентства со ссылкой на представителей движения "Талибан" сообщили о том, что представители США и талибов достигли в Катаре предварительной договорённости о мирном урегулировании, воплощение которых в жизнь позволило бы завершить 18-летнее присутствие американских войск в Афганистане.

Сообщаетися, в частности, что соглашение предусматривает гарантии со стороны движения "Талибан", что оно не позволит террористическим группировкам "Аль-Каида" и "Исламское государство" использовать территорию Афганистана. Оно также предусматривает перемирие, соглашение о временном правительстве в Афганистане и вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев. Текст соглашения не опубликован, представители Соединённых Штатов пока не комментируют конкретные пункты договорённостей.