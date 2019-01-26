Алтайская чиновница посетовала на "завышенные требования" молодёжи

Начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью Amic.ru назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тысяч рублей "завышенными требованиями", сообщает сайт Сибирь.Реалии.

На вопросы журналистов о начинающих учителях, получающих девять тысяч рублей, Четошникова ответила: "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе".

"Эту адекватность нужно воспитывать с детства. Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку – это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью. Нужно, чтобы молодежь понимала, что не бывает все и сразу" - уточнила чиновница в ответ на вопрос о людях, которые уезжают из Алтайского края в поисках большей зарплаты. Средняя зарплата в Алтайском крае в конце 2018 года составляла чуть более 24 тысяч рублей и была самой низкой в Сибирском федеральном округе.

Позже в интервью РИА "Новости" Четошникова объяснила свое высказывание собственным жизненным опытом и подчеркнула, что ей тоже "конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату".