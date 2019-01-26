30 интеллектуалов призвали "бороться за Европу" против популистов

30 видных интеллектуалов в открытом письме, опубликованным в газетах Liberation и The Guardian, заявили, что Европа в настоящее время находится в наиболее серьёзной опасности с 1930-х годов.

По мнению авторов письма, среди которых французский философ Бернар Анри-Леви, писатели Милан Кундера, Салман Рушди, Эльфрида Елинек и Орхан Памук, Европе грозит опасность со стороны популистов, которые призывают вернуть "утраченную идентичность" и апеллируют к "национальной душе", но которые при этом отрицают гуманистические ценности Европы, выраженные, в частности, в наследии Эразма Роттердамского, Данте, Гёте и Яна Амоса Коменского.

При этом, как отмечают авторы письма, Европа ослаблена тем, что сейчас не может положиться на традиционных союзников - США и Великобританию. Как одна из угроз Европе названо и "всё более наглое вмешательство со стороны хозяина Кремля".

Авторы призывают всех, как сказано в письме, "патриотов Европы" начать борьбу за её спасение от национализма и ксенофобии, в частности отвергнуть популистов во время выборов в Европарламент, которые пройдут в мае нынешнего года. Они подчеркнули, что на кону - ценности либеральной демократии.

На этих выборах, по опросам, ожидается укрепление позиций правопопулистских и евроскептических партий.

Среди подписавших письмо - Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и российская писательница Людмила Улицкая.