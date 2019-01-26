Умер один из пострадавших при взрыве в кафе под Саратовом

В Саратовской области в больнице умер один из пострадавших в результате взрыва в кафе в посёлке Лысые Горы.

Как сообщает "Интерфакс", умер человек, который отмечал в кафе своё 60-летие.

Госпитализированы, по последним данным, было 14 человек. 12 из них привезли в Саратов. Трое пострадавших в реанимации в тяжёлом состоянии, у них сильные ожоги.

Всего в кафе в момент взрыва было около 40 человек, за медицинской помощью обратились более 20.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, к которому было подключено оборудование на кухне. После взрыва возник пожар. Возбуждено уголовное дело.

В последний месяц в России произошёл ряд происшествий с газовым оборудованием, приведших к человеческим жертвам.

В городе Шахты Ростовской области в результате взрыва газа в многоэтажном доме 14 января погибли 5 человек.

39 человек стали жертвами взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря. Основная версия следствия - взрыв бытового газа. Ряд СМИ сообщили, что расследуется и версия теракта.