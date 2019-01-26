Растёт число жертв обрушения дамбы в Бразилии. Пропавших около 300

В Бразилии подтверждённое число жертв обрушения дамбы в районе города Белу-Оризонти достигло 34-х. Таковы официальные данные властей. Около 300 человек остаются пропавшими без вести - это шахтёры компании Vale и местные жители. Спасательные работы продолжаются, в них участвуют сотни людей. В район катастрофы также направлены около тысячи военных.

Спасатели, однако, опасаются, что уже не смогут найти живых людей под слоем грязи.

Всего за время спасательной операции были спасены около 170 человек, более 20 из них ранены.

Дамба, сдерживающая отходы железнорудной шахты (хвостохранилище), прорвалась в пятницу. Образовавшийся в результате селевой поток затопил помещения шахты и разрушил несколько домов.

Район чрезвычайного происшествия в субботу посетил президент Бразилии Жаир Болсонару - это первая катастрофа подобного масштаба с момента вступления его в должность 1 января.

Министерство окружающей среды Бразилии уже наложило на компанию Vale штраф более чем в 66 миллионов долларов.

В 2015 году в результате подобного же происшествия на шахте в том же штате Минас Жейрас погибли 19 человек.