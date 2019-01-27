При взрыве в христианском соборе на Филиппинах погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли и не меньше 81 получили ранения в результате двух взрывов на острове Холо на юге Филиппин, сообщает Associated Press. Утром в воскресенье (ночью по московскому времени) взорвалась бомба во время воскресного богослужения в римско-католическом соборе Пресвятой Девы Марии с горы Кармил.

После того как к месту происшествия прибыли военные и полиция, на расположенной поблизости парковке сработало второе взрывное устройство.

Среди погибших идентифицированы 15 посетителей храма и пятеро сотрудников силовых органов Филиппин. Ответственность за теракт на себя никто не взял.

Южные районы Филиппин населены преимущественно мусульманами в преимущественно католической стране. Часть населения поддерживает сепаратистские движения, требующие независимости мусульманской части Филиппин. В конфликте за последние 50 лет погибли около 150 тысяч человек.

На прошлой неделе на юге республики состоялся референдум, на котором местные жители высказались за создание автономного региона. Однако избиратели провинции Сулу, в которую входит остров Холо, проголосовали против автономии.