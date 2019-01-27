Германия выделила 12 миллионов евро выжившим блокадникам

Власти Германии выделили 12 миллионов евро пережившим блокаду Ленинграда. На них, в частности, будут модернизированы городские больницы для ветеранов войны.
В специальном заявлении правительство страны отмечает, что "блокада вошла в историю как жестокое преступление против целого города и его населения", а решение о выделении помощи блокадникам основано "на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие".
В совместном заявлении глав Министерств иностранных дел Германии и России говорится, что "эта добровольная акция улучшит качество жизни ещё живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран".
Накануне одна из крупнейших немецких газет, Süddeutsche Zeitung, опубликовала статью, в которой осудила российские власти за организацию военного парада в день 75-летия снятия блокады.
"В очередной раз власти отправляют маршировать солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти", – отмечалось в ней. "Правители в Москве изображали блокадников героями, которые храбро противостояли немцам. То, что люди не могли встать от голода, что они ели клейстер, а некоторых наказывали за каннибализм, было обнародовано только в девяностые годы".
В ответ на статью депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что мнение немцев должно интересовать россиян "в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках".
- В воскресенье в Санкт-Петербурге отмечают 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Она началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. За это время, по различным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3 процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
- Утром в воскресенье на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошёл военный парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда. Участие в нём приняли более двух тысяч военнослужащих и более ста единиц военной техники – в частности, реактивные системы залпового огня "Торнадо", а также ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Искандер-М".
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