Депутат Рады ответил на вызов члена Совета Федерации на "дуэль"

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза согласился встретиться с членом российского Совета Федерации Игорем Морозовым, который ранее в фейсбуке вызвал его "на дуэль", но впоследствии удалил пост.
"Раз этот сенатор рязанского разлива сказал "а", то пусть говорит и "б". Жду его в пятницу 1 февраля в 12-00 возле центрального входа Верховной Рады" - написал Береза в воскресенье в фейсбуке. При этом он отметил, что "дуэль возможна только с равным", каковым он Морозова не считает. "Может вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил" - написал украинский депутат. При этом, по его словам, если Морозов не приедет, то "будет считаться балаболом".
Ранее Игорь Морозов написал, что вызывает Березу на дуэль из-за инцидента между ним и журналисткой телеканала "Россия-1" Ольгой Скабеевой в кулуарах сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Береза оттолкнул Скабееву, которая мешала члену украинской делегации Ирине Геращенко давать интервью. Морозов написал, что Береза должен ответить за этот поступок, и вызвал его на дуэль, призвав определить её время и место. В качестве оружия он выбрал пистолет "Удав". Впоследствии эта запись была удалена из фейсбука Морозова. Сам он утверждает, что его аккаунт взломали. Радио "Говорит Москва" он заявил, что готов приехать в Киев, но только если поездку утвердит Совет Федерации: "Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос".
- Морозов - полковник ФСБ в запасе. В 2016 году он вызывал на боксёрский поединок главу Сбербанка Германа Грефа, попутно оскорбив его в фейсбуке. Впоследствии запись была отредактирована.
- В прошлом году внимание привлёк "вызов" главы Росгвардии Виктора Золотова оппозиционеру Алексею Навальному. Генерал обвинил оппозиционного политика в клевете и пообещал "сделать из него отбивную" на ринге или татами. Навальный в ответ предложил провести дебаты. Золотов в конце концов подал на Навального в суд, однако тот не принял иск.
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