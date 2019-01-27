Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Неизвестный похитил из Третьяковской галереи в Москве картину художника Архипа Куинджи.

Сообщения о краже картины, появившиеся в социальных сетях, подтвердили в МВД. Утверждается, что неизвестные достали картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" из рамы и скрылись. По сообщениям очевидцев, однако, похититель был один.

Как пишут посетители галереи, полиция перекрыла выходы и досматривает людей. В самой галерее сообщения о краже картины пока не комментируют. В министерстве культуры подтвердили факт её исчезновения: "На данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских", – сказал агентству "Интерфакс" директор департамента музеев Владислав Кононов.

В Третьяковской галерее проходит выставка Куинджи, русского художника второй половины XIX – начала XX века. Сегодня годовщина со дня его рождения.