В Париже "красные платки" бросили вызов "жёлтым жилетам"

В Париже в субботу прошла первая уличная манифестация движения "красных платков". В него объединились люди, заявляющие о своей приверженности республиканским ценностям и отвергающие насилие, с которым в последнее время сопряжены акции протеста так называемых "жёлтых жилетов". Как и "жёлтые жилеты", "красные платки" зародились в интернете, само движение носит сетевой характер. Организаторы утверждают, что оно не связано с какими-либо политическими силами, однако многие активисты говорят, что поддерживают политику действующего президента Эммануэля Макрона.

В демонстрации под лозунгами "Нет революции, да демократии", по оценкам полиции, приняли участие более 10 тысяч человек – это больше, чем участников последних акций "жёлтых жилетов" в Париже. "Жёлтые жилеты" в субботу и воскресенье вновь вышли на улицы.

Вновь произошли столкновения с полицией. Был ранен один из лидеров движения Жером Родригес. Сообщается, что ему угрожает потеря зрения на один глаз, в который попала резиновая пуля. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Адвокат Родригеса настаивает, что он не участвовал в насилии, а, наоборот, призывал демонстрантов покинуть площадь Бастилии, где начались столкновения.

Всего в субботу на улицы городов Франции вышли, по данным полиции, около 70 тысяч участников демонстраций "жёлтых жилетов". Движение, которое началось как протест против повышения тарифов на топливо, сейчас объединяет противников курса французских властей, в том числе крайне левых и крайне правых. Оно традиционно проводит демонстрации по субботам.