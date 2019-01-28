Найдена похищенная картина Куинджи, задержан подозреваемый

В Одинцовском районе Подмосковья найдена похищенная накануне из Третьяковской галереи в Москве картина художника Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым".
Задержан и подозреваемый в похищении - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД.
Картина обнаружена "на территории строящегося объекта". Мотивы её похищения пока не ясны.
В МВД утверждают, что 31-летний подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков. Также идут поиски его возможных соучастников.
Картина была похищена из Третьяковской галереи, где проходит выставка Куинджи, накануне.
Подозреваемый достал картину "Ай-Петри. Крым" из рамы и скрылся. Посетители выставки, как сообщается, приняли его за музейного работника. При этом ТАСС сообщил, что пропажу картины обнаружили не сразу - полицейские обратили внимание на записи камер видеонаблюдения, приехав в Третьяковскую галерею по вызову по другому делу, о краже шубы.
В мае прошлого года в Третьяковской галерее один из посетителей повредил полотно известной картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".
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