В Сибири поступают десятки сообщений о минировании школ и больниц

В различных городах Сибири 28 января проводится эвакуация на различных социальных объектах – после многочисленных звонков и электронных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Более десятка звонков поступило в Республике Хакасия, сообщила пресс-служба МЧС. Неизвестные сообщают о якобы минировании школ и больниц. В Кемерове поступило порядка 10 тревожных звонков, сообщил Интерфакс. Они касаются не только социальных объектов, но и жилых зданий.

В Новосибирске стало известно о якобы минировании четырех больниц. Эвакуации проводились и в ряде других населённых пунктов Новосибирской области.

В Алтайском крае проверяют данные о заложенных бомбах в школах. Сигналы поступили из образовательных учреждений Барнаула и Новоалтайска. Эвакуации проходят также в Красноярске и в Республике Алтай.