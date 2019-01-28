В Сибири поступают десятки сообщений о минировании школ и больниц

В различных городах Сибири 28 января проводится эвакуация на различных социальных объектах – после многочисленных звонков и электронных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".
Более десятка звонков поступило в Республике Хакасия, сообщила пресс-служба МЧС. Неизвестные сообщают о якобы минировании школ и больниц. В Кемерове поступило порядка 10 тревожных звонков, сообщил Интерфакс. Они касаются не только социальных объектов, но и жилых зданий.
В Новосибирске стало известно о якобы минировании четырех больниц. Эвакуации проводились и в ряде других населённых пунктов Новосибирской области.
В Алтайском крае проверяют данные о заложенных бомбах в школах. Сигналы поступили из образовательных учреждений Барнаула и Новоалтайска. Эвакуации проходят также в Красноярске и в Республике Алтай.
- В Омске сегодня эвакуировали персонал и учащихся 10 школ, а также сотрудников и посетителей диагностического центра по улице Ильинская и департамента образования. Есть сообщения об эвакуации людей из больниц. Письма с сообщениями о якобы заложенных бомбах пришли, по данным местных СМИ, на электронную почту учреждений в 8:30 утра.
- Волна сообщений о минировании началась 22 января на Камчатке. 23 числа тревожные звонки поступали во Владивостоке, 24 января информация о заложенных взрывных устройствах касалась Сахалина и Хабаровска. Все сообщения о взрывных устройствах оказались ложными.
- 31 декабря в Магнитогорске в жилом доме произошёл взрыв, погибли 39 людей. Приоритетная версия следствия – взрыв бытового газа, однако в ряде СМИ появились сообщения о том, что его причиной мог быть теракт. Сообщается, что в электронных письмах о якобы заложенных взрывных устройствах содержатся угрозы того, что возможно "повторение Магнитогорска".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.