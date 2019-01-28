В Крыму облили краской памятник российским военным

В аннексированном Крыму задержан подозреваемый в том, что он облил краской памятник так называемым "вежливым людям" – российским военным, в феврале-марте 2014 года участвовавшим в аннексии Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Крыму.

В отношении задержанного составлен протокол о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме того, против него могут возбудить уголовное дело по статье "вандализм". Повреждений памятник не получил, сообщается, что его уже отмыли.

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Местное издание "Вести-Крым" отмечает, что задержанный объяснил свои действия "недовольством властью".

Памятник "вежливым людям" в Симферополе был поставлен по инициативе Валерия Аксёнова – отца главы Крыма Сергея Аксёнова – в 2016 году, сообщает "Крым.Реалии".

Президент России Владимир Путин признал, что вооружённые люди в военной форме без опознавательных знаков, которые блокировали украинские воинские части, были российскими военнослужащими.