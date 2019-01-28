Вакарчук не стал выдвигаться в президенты Украины

Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в выборах президента Украины в нынешнем году.

"Сейчас в джинсах с смогу сделать для страны больше, чем надев галстук" - сказал Вакарчук в видеообращении. При этом он отметил, что не собирается "стоять в стороне" от политической жизни и намерен способствовать тому, чтобы больше молодых людей шли в политику. Музыкант не сказал, кого поддержит на выборах.

Вакарчук - один из наиболее популярных рок-музыкантов Украины, он известен также своей гражданской позицией в поддержку Майдана и проевропейской ориентации страны. О возможности выдвижении кандидатуры Вакарчука наблюдатели говорили в прошлом году, когда его рейтинг по ряду опросов достигал 10 процентов. Впоследствии опросы показали снижение рейтинга Вакарчука.

В президенты из непрофессиональных политиков ранее выдвинулся комик Владимир Зеленский, который, по опросам, сейчас претендует на 2-3 место на выборах.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Всего на данный момент зарегистрированы около 20 кандидатов. Выдвижение действующего президента Петра Порошенко ожидается в ближайшие дни.