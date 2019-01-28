Движение "Открытая Россия" подаст документы на регистрацию в Минюст

Российское движение "Открытая Россия", основанное бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, намерено подать в Министерство юстиции документы для регистрации в России.

Решение об этом принял в понедельник совет движения. Причина этого решения – ряд административных, а также уголовное дело, возбуждённые против активистов движения в последнее время.

Поводом для возбуждения дел стало подозрение в участии активистов "Открытой России" в деятельности "нежелательной организации". В список организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, внесены неправительственные организации "Открытая Россия" (Великобритания) и "Институт современной России" (США). В действующем на территории России движении "Открытая Россия" говорят, что оно никак не связано с зарубежными одноимёнными проектами.

По закону, зарегистрированную на территории России организацию нельзя признать нежелательной. "Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять своё право на существование и работу в родной стране, нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем", – говорится в заявлении совета "Открытой России".

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено уголовное дело по статье о "деятельности нежелательной организации", она помещена под домашний арест.