Найден мёртвым бывший глава корпорации, строившей "Восточный"

В Москве был найден мёртвым Дмитрий Савин - бывший руководитель "Дальспецстроя", госкорпорации, участвовавшей в строительстве космодрома "Восточный", которое сопровождалось многочисленными финансовыми и иными нарушениями.

По данным источников РИА Новости и "Интерфакса", Савин, скорее всего, покончил с собой, однако следствие рассматривает "разные версии".

Как сообщает "Коммерсантъ", тело Савина с огнестрельным ранением в голову было обнаружено вечером в воскресенье во дворе его дома. Рядом с телом нашли зарегистрированный на имя Савина карабин "Браунинг" - пишет агентство "Москва".

Правоохранительные органы подтверждают проверку по факту смерти мужчины, но не уточняют его личность.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин в 2015 году потребовал уволить Савина, который в то время занимал пост заместителя главы "Дальспецстроя". Ранее он возглавлял предприятие. Рогозин обвинил Савина в невыплате зарплат рабочим и в протекции по отношению к жене.

Ещё одного бывшего руководителя "Дальспецстроя", Юрий Хризмана, ранее приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в хищениях.