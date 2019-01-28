Абэ: Мы с Путиным полны решимости заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что как он, так и президент России Владимир Путин "полны решимости" положить конец территориальному спору вокруг Курильских островов и заключить мирный договор. В программной речи в парламенте Японии Абэ подчеркнул, что территориальный спор должен быть решён нынешним поколением политиков.

По словам Абэ, переговоры с Россией в последнее время стали более интенсивными, чему способствовала предварительная договорённость решать территориальную проблему на основе советско-японской декларации 1956 года. Также Абэ сказал, что Япония намерена укреплять "взаимное доверие и дружбу" с Россией.

Декларация 1956 года предполагает передачу Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи после подписания мирного договора. Официально Япония претендует также и на острова Кунашир и Итуруп, а Россия настаивает на своём суверенитете над всеми Курильскими островами.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, намерена ли Россия в обмен на мирный договор возвращать Японии Южные Курилы, заявил, что главное - не то, передаст ли кто-то что-либо кому-то, а заключение мирного договора, которое "завершит Вторую мировую войну". При этом Песков назвал препятствием к заключению договора тот факт, что Япония поддерживает санкционный режим против России.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным в понедельник, три четверти (77 процентов) граждан России выступают против передачи южных Курил Японии. Готовы допустить передачу островов 14 процентов. По опросу "Левада-центра", опубликованному ранее, против передачи островов не возражают 17 процентов граждан России. В последние недели прошёл ряд митингов против передачи островов.