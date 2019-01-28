Замглавы МВД признал, что протоколы на оппозиционеров пишут "под копирку"

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов признал, что протоколы на оппозиционеров во время задержаний на митингах составляются полицией "под копирку". Из-за этого, по мнению Зубова, растёт число проигранных российскими властями судебных разбирательств в международных судебных инстанциях.
"Россия занимает одно из первых мест по числу проигранных судов даже по линии МВД", – заявил Зубов, выступая на итоговой коллегии министерства в Казани. Он подчеркнул, что особую активность в международных инстанциях проявляет оппозиционер Алексей Навальный, который выигрывает у МВД России все суды. По словам Зубова, это происходит потому, что "уровень первичного оформления задержаний на митингах ни в какие ворота не лезет". "Какие-то типовые схемы применяются, видно, что под копирку написано", – добавил замминистра.
В результате этого, как посчитал Зубов, "более 1 миллиона евро выплатили оппозиционерам за различные нарушения, которые носили в основном формальный характер".
- В 2018 году в Европейский суд по правам человека поступило 12 тысяч 148 обращений из России. За один год этот показатель увеличился в полтора раза: в 2017-м в Страсбургский суд из России было направлено чуть меньше восьми тысяч жалоб. По их количеству наша страна вышла на первое место в Европе. На втором месте – Румыния, на третьем – Украина.
- Ранее в Министерстве юстиции России заявляли, что рекордное количество дел, направленных россиянами в ЕСПЧ, объясняется большой численностью населения страны.
- Всего за прошлый год ЕСПЧ успел вынести решения по 248 жалобам из России. Лишь в десяти случаях суд признал, что российские власти не нарушили ни одну статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
- Более 100 решений в пользу истцов из России вынесено по статье о запрете пыток.
- Всего в 2018 году в Европейский суд по правам человека было направлено 43 тысячи жалоб. Получается, что почти каждая четвёртая из них – из России.
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