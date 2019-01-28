Замглавы МВД признал, что протоколы на оппозиционеров пишут "под копирку"

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов признал, что протоколы на оппозиционеров во время задержаний на митингах составляются полицией "под копирку". Из-за этого, по мнению Зубова, растёт число проигранных российскими властями судебных разбирательств в международных судебных инстанциях.

"Россия занимает одно из первых мест по числу проигранных судов даже по линии МВД", – заявил Зубов, выступая на итоговой коллегии министерства в Казани. Он подчеркнул, что особую активность в международных инстанциях проявляет оппозиционер Алексей Навальный, который выигрывает у МВД России все суды. По словам Зубова, это происходит потому, что "уровень первичного оформления задержаний на митингах ни в какие ворота не лезет". "Какие-то типовые схемы применяются, видно, что под копирку написано", – добавил замминистра.

В результате этого, как посчитал Зубов, "более 1 миллиона евро выплатили оппозиционерам за различные нарушения, которые носили в основном формальный характер".