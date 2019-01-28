В краже картины Куинджи подозревается уроженец Крыма

Задержанный в Подмосковье по подозрению в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым" оказался индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в аннексированном Крыму.

Об этом сообщают источники РБК и "Московского комсомольца". Утверждается, что его имя - Денис Чуприков, он также является владельцем зарегистрированного в Москве общества с ограниченной ответственностью. Он родился в Крыму в Феодосии, искал работу как в Крыму, так и в Подмосковье, привлекался к административной ответственности. В последнее время он жил в посёлке Заречье в Одинцовском районе, где и был задержан. Картина была обнаружена там же.

МВД также утверждает, что он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков.

Сам задержанный отрицает свою вину, утверждая, что не помнит, чем занимался в воскресенье, когда с выставки Куинджи в Третьяковской галерее была похищена картина.

МВД распространило видеозапись похищения. Подозреваемый при других посетителях снял картину со стены и удалился. Посетители выставки, как сообщается, приняли его за музейного работника.