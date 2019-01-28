В краже картины Куинджи подозревается уроженец Крыма

Задержанный в Подмосковье по подозрению в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым" оказался индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в аннексированном Крыму.
Об этом сообщают источники РБК и "Московского комсомольца". Утверждается, что его имя - Денис Чуприков, он также является владельцем зарегистрированного в Москве общества с ограниченной ответственностью. Он родился в Крыму в Феодосии, искал работу как в Крыму, так и в Подмосковье, привлекался к административной ответственности. В последнее время он жил в посёлке Заречье в Одинцовском районе, где и был задержан. Картина была обнаружена там же.
МВД также утверждает, что он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков.
Сам задержанный отрицает свою вину, утверждая, что не помнит, чем занимался в воскресенье, когда с выставки Куинджи в Третьяковской галерее была похищена картина.
МВД распространило видеозапись похищения. Подозреваемый при других посетителях снял картину со стены и удалился. Посетители выставки, как сообщается, приняли его за музейного работника.
- Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова признала ответственность за кражу картины, отметив, что выводы будет делать министерство культуры.
- По словам директора галереи, пропажа картины стала следствием "общедоступности и открытости музея".
- Трегулова не исключила, что в Третьяковской галерее теперь введут досмотр посетителей на выходе.
- Она также подтвердила, что в момент похищения картины из гардероба была украдена шуба. Она не исключила, что это был "отвлекающий маневр". Ранее сообщалось, что пропажу картину обнаружили не сразу - полицейские обратили внимание на записи камер видеонаблюдения, приехав в Третьяковскую галерею по вызову по делу о краже шубы.
- В мае прошлого года в Третьяковской галерее один из посетителей повредил полотно известной картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".