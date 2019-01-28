Сотрудника ФСИН будут судить за пытки под музыку Вагнера

В Красноярском крае передано в суд уголовное дело об избиении заключённых в исправительной колонии №43. Обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" предъявлено заместителю начальника по безопасности регионального управления ФСИН Николаю Шахову. После возбуждения уголовного дела он был уволен со службы.

По версии следствия, в ноябре 2013 года Шахов, приехав в колонию с инспекцией, поставил заключённых на "растяжку" и избил их за то, что они якобы отказались делать утреннюю зарядку. Пытки попали на видео, которое опубликовали только в 2018 году. На записи слышно, что сотрудники ФСИН избивают заключённых под классическую музыку – в частности под "Полёт валькирий" Рихарда Вагнера.

Сам Шахов свою вину не признаёт и отказался от дачи показаний.