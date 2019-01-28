Трамп: перспектива повторного "шатдауна" вполне реальна

Президент США Дональд Трамп далеко не уверен, что республиканцы и демократы в Конгрессе смогут прийти к соглашению по вопросу строительства стены на мексиканской границе и таким образом избежать повторения ситуации с прекращением финансирования части государственных учреждений – так называемого шатдауна.

У команды переговорщиков в составе 17 законодателей есть время до 15 февраля на достижение договоренности, поскольку в этот день истекают краткосрочные договорённости по бюджету. Их принятие позволило закрывшимся ведомствам возобновить работу после самого длинного в истории США "шатдауна", продолжавшегося 35 дней.

"Я бы сказал, что шансы на то, что Конгресс договорится, меньше чем пятьдесят на пятьдесят, хотя в команде переговорщиков есть много способных людей, – заявил Трамп в воскресном интервью The Wall Street Journal. – Повторение "шатдауна" в этом случае вполне реально".

По словам главы Белого дома, "очень сомнительно", что он согласится "на какую-либо сделку, которая не включает 5,7 миллиарда долларов", которые были запрошены им на строительство пограничной стены и в которых ему отказали демократы.

Трамп также сомневается, что примет предложение, по которому за получение средств на строительство стены он заплатит предоставлением гражданства США так называемым "мечтателям" – иммигрантам, незаконно ввезенным родителями в Америку в юном возрасте.

Глава государства вновь назвал реалистичным сценарий, в котором в случае провала переговоров он введёт чрезвычайное положение, наделяющее президента полномочиями решать бюджетные вопросы в обход Конгресса.