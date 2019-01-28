МИД Украины окончательно отказал России в наблюдении за выборами

Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать наблюдателей от России на выборах президента страны и уже уведомило об этом Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

"Это наша политическая позиция и свидетельство того, что Россия является государством-агрессором", – подчеркнул Климкин. Он добавил, что не может регистрировать российских наблюдателей "ни с юридической, ни с моральной точки зрения".

В ответ секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина заявила, что российские наблюдатели всё равно будут следить за выборами на Украине – в составе миссии ОБСЕ. "Ограничений для россиян в работе миссии нет и быть не может", – отметила она.

Ранее власти Украины решили не пускать на предстоящие президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ, у которых есть российское гражданство. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ для участия в наблюдении за украинскими выборами.