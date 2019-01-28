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МИД Украины окончательно отказал России в наблюдении за выборами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

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Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать наблюдателей от России на выборах президента страны и уже уведомило об этом Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

"Это наша политическая позиция и свидетельство того, что Россия является государством-агрессором", – подчеркнул Климкин. Он добавил, что не может регистрировать российских наблюдателей "ни с юридической, ни с моральной точки зрения".

В ответ секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина заявила, что российские наблюдатели всё равно будут следить за выборами на Украине – в составе миссии ОБСЕ. "Ограничений для россиян в работе миссии нет и быть не может", – отметила она.

Ранее власти Украины решили не пускать на предстоящие президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ, у которых есть российское гражданство. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ для участия в наблюдении за украинскими выборами.

  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Новый глава государства будет избран на пятилетний срок.
  • На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов, в том числе одного из фаворитов гонки Юлию Тимошенко. Еще шесть претендентов, включая Владимира Зеленского (по данным социологических опросов – вероятного участника второго тура), подали в комиссию документы.
  • Ожидается, что действующий президент Украины Пётр Порошенко официально заявит о своём участии в выборах в ближайшие дни.

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