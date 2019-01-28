Сотрудника типографии уволили за плакаты с критикой губернатора

Сотрудника типографии "Юниор-Принт" в Санкт-Петербурге уволили после того, как он одобрил печать плакатов с критикой в адрес исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова по поводу качества уборки снега.

Как пояснил уволенный Михаил Борисов агентству "Интерфакс", у него заказали изготовление 48 самоклеящихся плакатов формата А3 с реальной цитатой Беглова. Через два часа, когда макет уже готовился к печати, в типографию пришли сотрудники полиции. К ним якобы поступила информация о том, что на предприятии печатаются материалы экстремистского характера.

Полицейские провели на территории типографии несколько часов, взяв объяснения у сотрудников и изъяв четыре компьютера. По словам Борисова, его не задержали, так как плакаты ещё не были напечатаны. Увольнение же объяснили тем, что своими действиями он нанёс фирме ущерб.

Михаил Борисов является активистом оппозиционного движения "Весна".