В Петрозаводске вечером 28 января прошел пикет в поддержку руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, арестованного по обвинению в педофилии. Акция была приурочена к дню рождения известного исследователя сталинских репрессий.

"Юрию Алексеевичу сегодня исполнилось 63 года, — рассказал Радио Свобода организатор пикета, гражданский активист Андрей Литвин. – Он не имеет возможности встречать этот день в кругу семьи, друзей. Третий год длится его преследование по совершенно надуманному, грязному обвинению, и все, кто знает Юрия Алексеевича, понимают, что ничего подобного, в чем его обвиняют, он совершить не мог. Он просто не удобен – как честный, порядочный человек, как исследователь мест расстрелов жертв Большого сталинского террора».

В городском гайд-парке на набережной Онежского озера, где проходил пикет, несмотря на 20-градусный мороз, собрались около полутора десятка человек. Они пришли с самодельными плакатами "Свободу Юрию Дмитриеву!", "Нет реваншу НКВД!", "Юрий Дмитриев — узник совести!", "С Днем рождения, Юрий Дмитриев!". Некоторые из участников акции, как историк Анатолий Разумов, приехали в Петрозаводск из Санкт-Петербурга.

Поддержать Юрия Дмитриева в Петрозаводск приехал и известный религиозный и общественный деятель, епископ неканонической с точки зрения большинства православных церквей Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Ему удалось навестить арестованного руководителя Карельского отделения "Мемориала" в следственном изоляторе и передать слова поддержки из самых разных стран..

"Настроение у него достаточно бодрое, выглядит физически он неплохо. Надеется, что в этом году все это закончится, и справедливость восторжествует. Это самое главное", — сказал Григорий Михнов-Вайтенко корреспонденту Радио Свобода.