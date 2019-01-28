Суд отказал украинскому активисту Балуху в уменьшении срока заключения

Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал защите украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов, в уменьшении срока его заключения.

Защита настаивала, что суд неверно посчитал срок нахождения Балуха под стражей до вынесения судебного решения, и поэтому приговор должен быть уменьшен.

Житель села Серебрянка в Крыму Владимир Балух был арестован в декабре 2016 года после обыска у него дома, где сотрудники ФСБ и полиции обнаружили несколько тротиловых шашек и 90 патрон. Активист, отказавшийся в 2014 году от российского гражданства, заявил, что боеприпасы и взрывчатка ему подброшены российскими силовыми органами, преследующими его за проукраинскую позицию.

Балух был осужден на три с половиной года лишения свободы. Во время нахождения в заключении против него было возбуждено второе уголовное дело по обвинению руководителя изолятора временного содержания, который утверждал, что Балух напал на него во время утреннего обхода.

Балух свидетельствовал в суде, что это начальник ИВС несколько раз ударил его в присутствии других сотрудников. Но украинец был признан виновным и по этому эпизоду. Правозащитное движение "Мемориал" признало Балуха политическим заключенным.