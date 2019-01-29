Очередная годовщина освобождения Аушвица родила на свет совсем неожиданный скандал. Всё началось с поста правозащитницы Евы Меркачёвой, приехавшей в концлагерь на траурную церемонию, и перепоста журналистки Екатерины Винокуровой, которой там и вовсе не было.

Ева Меркачева:

Мы сейчас в самой большой «бане»- бывшей газовой камере, где принимали «душ» узники. Тут сейчас начнётся церемония, посвящённая Дате освобождения лагеря Аушвиц (Освенцим). Много делегаций из разных стран. Российскую (в ее составе сенатор Владимир Лукин, председатель научно-просветительного центра «Холокост» писательница Алла Гербер, режиссёр Марк Розовский, члены СПЧ - я и Генри Резник и тд) посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали ее место?..

Екатерина Винокурова:

Не хочется об этом... Но на церемонии памяти освобождения Освенцима в первых рядах сидят немцы, русские на последних. И ни слова по-русски.

Это все очень неправильно. Так не должно было быть, не должно.

Но в целом пафос Меркачёвой и Винокуровой остался непонятым.

Роман Доброхотов:

«все было хорошо, пока не появились узники Освенцима» (советую комменты почитать, там защитники Винокуровой среди прочего жалуются, что в русской делегации было слишком много евреев, а евреи, мол, враги России)

Александрс Рудницкис:

Члены российской делегации, прилетевшие на годовщину освобождения Освенцима, недовольны тем, что их посадили позади, а бывших узников посадили на первые ряды.

Мне сложно сформулировать, что я чувствую, читая это.

Анна Монгайт:

и смех, и грех. Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева возмущена : сегодня в Освенциме российскую делегацию посадили на плохие места в газовой камере!

Сергей Бадамшин:

На самом деле даже поднимать этот вопрос в таком месте на мой взгляд неуместно.

Диляра Тасбулатова:

Меркачева, пришедшая на смену настоящих правозащитников (чья-то креатура, очевидно) сильно обиделась что в первые ряды посадили не ее - а каких-то там узников Освенцима.

Под постом ее разверзся ад - ну как обычно))))

Меркачева конечно симпатичнее и моложе каких-то там узников престарелых кто бы спорил.

(У нее там на странице девиз: Следую Правде. Служу людям)

Какой тонкий вкус - во всем.

Александр Морозов:

правильно пишут люди, (читая Винокурову и прочие "порноангелические" стоны): хорошо, что Освенцим не на территории нынешней РФ, а то бы - в день памяти там сейчас ряженые евреи бы ходили, ряженые девки в армейских полушубках им раздавали бы кашу из походных кухонь...

Топикстартер попытался объясниться.

Ева Меркачева:

Много шума поднял мой пост про поездку в Освенцим в день его освобождения Красной Армией. Это был пост про церемонию в «сауне». Во-первых, на своей страничке я пишу исключительно мое мнение. Я и не думала выражать мнение всей российской делегации, в составе которой очень уважаемые люди. Каждый из нас (тех, кто побывал в этот день в Освенциме) получил свои впечатления, которыми, если захочет, поделится сам. Для некоторых, кстати, это вообще что-то глубоко личное, потому что близкие погибли от рук нацистов. Во-вторых, я описывала все детали этого дня, в том числе ту самую церемонию памяти, и каждый раз свой пост сопровождала фото. Так вот на фото церемонии, которая прошла в бывшей «сауне» (газовой камере), не видно - кто выступает и что вообще происходит из-за спин присутствующих. И я написала, что русская делегация сидит на задних рядах. Не плохих, а задних (пусть будет на совести журналистки «Дождя» Анны это передёргивание, подмена слов и ёрничество). Так и было. И когда в комментариях к посту спросили про то, на каком языке все проходило, я честно ответила: не было ни слова по-русски. Мне лично это показалось странным с учётом того, что именно Красная армия освободила концлагерь. Тогда, 74 года назад, во время этой операции погибло множество наших солдат. Медики Красной армии оказывали первую помощь освобождённым узникам, выхаживали спасённых детей. Я это знаю из дневников участников тех событий, из их интервью и тд. Надеюсь, что все это помнят в Польше. Но соглашусь с коллегами - какая разница, кто где сидит на церемонии. Никакой. Жаль, конечно, что мы не смогли разглядеть выступающих. А на сцену поднимались выжившие узники. Они, кстати, говорили, что бОльших потерь, чем Польша, ни одна страна в этой войне не понесла. Российский посол (ему предоставили слово, за что, конечно же, большое спасибо) напомнил про минимум 26 миллионов погибших советских граждан. Ну вот и вся история про фото и пост. А вообще главное, чтобы мы сами помнили, кто и какой ценой освободил Освенцим. Сейчас многие хотят обесценить то, что сделала наша страна в годы войны. А именно она сделала Победу. Наши деды и прадеды остановили шествие коричневой чумы по Европе. 800 тысяч советских воинов погибло при освобождении Варшавы. Именно наша армия взяла Берлин! Пересмотреть итоги войны не получится.

Победители и освободители Европы от фашизма это, повторюсь, - Мы, наша страна. Я лично это знаю и дети мои это будут знать, и будут гордиться подвигом нашего народа.

И пусть меня даже никогда больше не пустят в Польшу - своего мнения не изменю.

Ирина Бирюкова:

Почитала посты Винокуровой и Меркачевой про поездку в Освенцим. Прочитала попытки нормальных, повторюсь, нормальных людей их вразумить.

Потом ещё и попытку Меркачевой оправдаться за свой пост.

Это ровно тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. Получилось ещё хуже.