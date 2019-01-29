Задержан зампред правительства Ленинградской области

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль задержан по делу, связанному с его работой в структурах "Газпрома". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

При этом в правительстве области утверждают, что Коваль находился в отпуске и был задержан дома, а источники газеты "Деловой Петербург" заявляют, что чиновника задержали в его рабочем кабинете.

Подробности уголовного дела и суть обвинений пока не названы.

Издание 47news пишет, что в правительстве Ленинградской области проходят обыски с участием Федеральной службы безопасности. При этом в ведомстве не подтверждают задержание Олега Коваля, пишет Интерфакс.

Коваль занимает свой пост в правительстве Ленинградской области с 2015 года. До этого с 2009 по 2014 годы он был заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям компании "Газпром Газораспределение".