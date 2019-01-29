Топ-менеджера "Росгеологии" уволили за трансляцию в Twitch

Заместителя главы госкорпорации "Росгеология" Руслана Горринга уволили из-за видеотрансляции, на которой он ругается матом и рассказывает о сексе с подчинёнными, а также раскрывает рабочие планы. Об этом сообщает "МБХ-Медиа" со ссылкой на пресс-службу компании.

Там также уточняют, что в "Росгеологии" пройдёт проверка финансово-хозяйственной деятельности, а главе госкорпорации Роману Панову объявлен выговор.

Накануне телеграм-канал "Медиакиллер" опубликовал запись со стримингового сервиса для видеоигр Twitch. На ней Горринг, играя в популярную многопользовательскую игру PlayerUnknown’s Battlegrounds, угрожает другим пользователям, кричит, а также рассказывает о предстоящей встрече с руководством и миллиардером Леонидом Михельсоном – главой газовой компании НОВАТЭК.

Комментируя увольнение Горринга, в Росгеологии заявили, что "нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено", но из-за обстоятельств появления данной информации контракт с ним расторгнут.

Издание Daily Storm утверждает, что Горринга раньше звали Руслан Гаджиев и что его задерживали за получение взятки на сумму более пяти миллионов рублей.