Лавров: Россия сделает всё, чтобы поддержать Мадуро

МИД России и Кремль резко осудили санкции, введённые США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал их "нелегитимными и противоправными", а также "циничными". По словам Лаврова, Россия "сделает всё", чтобы поддержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого в России - в отличие от США и ряда других стран - считают легитимным. Лавров обвинил США в подготовке свержения Мадуро.
Похожие оценки дал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что после введения санкций у Венесуэлы могут появиться проблемы с обслуживанием суверенного долга перед Россией.
Через два месяца Венесуэла, по словам Сторчака, должна выплатить России 100 миллионов долларов. Пока, как говорит замминистра, Каракас не допускал просрочек с платежами.
При этом Сторчак отказался комментировать, сможет ли обслуживать корпорация PDVSA свой долг перед "Роснефтью".
Всего с 2006 года Россия выделила Венесуэле около 17 миллиардов долларов в виде кредитов.
США накануне ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и заблокировали активы компании на 7 миллиардов долларов. Об этом в понедельник сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы продолжим раскрывать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия означают, что они больше не смогут присваивать себе активы венесуэльского народа", — приводит его слова агентство.
Мнучин заявил, что санкции могут быть отменены, если контроль над государственной нефтяной компании Венесуэлы получит признанный США временным президентом страны Хуан Гуайдо.
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