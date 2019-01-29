В 12 регионах России снова были анонимные сообщения о минировании

В двенадцати регионах России во вторник были зарегистрированы анонимные сообщения о минировании более семидесяти объектов, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Там утверждают, что ни одна из угроз пока не подтвердилась.

Анонимные сообщения поступали в административные здания, школы и торговые центры в Самарской и Оренбургской областях, Пермском крае, Удмуртии, Башкирии и других регионах, сообщают местные СМИ.