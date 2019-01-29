В 12 регионах России снова были анонимные сообщения о минировании

В двенадцати регионах России во вторник были зарегистрированы анонимные сообщения о минировании более семидесяти объектов, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Там утверждают, что ни одна из угроз пока не подтвердилась.
Анонимные сообщения поступали в административные здания, школы и торговые центры в Самарской и Оренбургской областях, Пермском крае, Удмуртии, Башкирии и других регионах, сообщают местные СМИ.
- На этой и минувшей неделе сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в десятки школ, детских садов, больниц, жилых домов, администраций и торговых центров – преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. Ни одного взрывного устройства не нашли.
- Сообщалось, что информация поступала на электронную почту социальных объектов и ведомств или через анонимный звонок в полицию. По закону правоохранительные органы и спецслужбы обязаны проверять каждое такое сообщение.
- В конце 2017 года в России была зафиксирована похожая серия ложных звонков о минировании. Тогда за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что организаторы серии звонков о минировании находятся за границей, и их личности установлены спецслужбами.
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