ЕС призывает Facebook и Google активнее бороться с фейк-ньюз

Европейская комиссия призвала ведущие интернет-корпорации к усилению борьбы с так называемыми "фальшивыми новостями" в преддверии выборов в Европарламент, которые назначены на май нынешнего года. В Брюсселе опасаются, что fake news на таких платформах, как Facebook и Google могут оказать влияние на ход предвыборной кампании.

Во вторник в Брюсселе был представлен первый отчет об исполнении взятых на себя в сентябре прошлого года интернет-компаниями обязательств. Facebook, Google, Mozilla и Twitter добровольно подписали тогда документ, предусматривающий необходимость борьбы с дезинформацией на их площадках. Речь идёт об обязательствах чётко обозначать политическую рекламу и сообщения, которые после проверки независимыми экспертами признаны недостоверными, а также закрывать фальшивые аккаунты и учётные записи.

Корпорация Facebook ранее признала, что сделала недостаточно для того, чтобы воспрепятствовать деятельности так называемых интернет-троллей, в том числе связанных с Россией, перед выборами президента США в 2016 году. Тогда аудитория аккаунтов, распространявших "фальшивые новости", достигла десятков миллионов пользователей Facebook. Эту деятельность следствие под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера характеризовало как вмешательство в выборы.

В Еврокомиссии пока не говорят о выявлении каких-либо фактов вмешательства России в предстоящие выборы в Европарламент.