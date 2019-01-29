Жители поселка Урдома Архангельской области 29 января сорвали несанкционированные общественные слушания по строительству полигона для московских отходов на станции Шиес. Тайное закрытое собрание в местном доме культуры организовали власти региона при помощи местного предпринимателя, который сотрудничает со строителями мусорного полигона. Полиция и люди в штатском не пускали жителей Урдомы в зал, где должно было пройти голосование.

Около 10 утра активист инициативной группы "Чистая Урдома" Николай Викторов сообщил в группе "Урдома онлайн" в социальной сети ВКонтакте, что в доме культуры железнодорожников начинается собрание, которое хотят оформить как общественные слушания по строительству полигона для московского мусора. Возле клуба вскоре собралось более 70 человек. Депутаты Совета депутатов МО "Урдомское" попытались попасть внутрь, но их не пустили.

"Основную роль в этом играл некий Громов, он позиционирует себя как советник губернатора и, якобы, негласно контролирует глав районов. С ним разговаривала Людмила Марьина, наш местный депутат. Она высказала ему претензии о том, что неизвестное мероприятия хотят выдать за общественные слушания, а жители Урдомы там не присутствуют, даже главу поселка не предупредили", – рассказала председатель инициативной группы Светлана Бабенко.

На собрании присутствовал министр природных ресурсов Архангельской области Александр Ерулик и директор компании "Технопарк" Олег Панкратов. Организовать слушания помогал местный предприниматель Борис Сидоров, который получил подряды на доставку песка и гравия на строящийся полигон. Активист Николай Викторов смог пройти в дом культуры через черный ход, а затем подняться в кинорубку, откуда он снимал происходящее в зале. Он рассказал, что там собралось около 200 человек, в основном мужчины, некоторые из них были пьяными.

"Было человек десять полицейских, возле входа стояло 5-6 человек из полиции, но вообще их было много, не могу сказать сколько. Они точно были из Архангельска, потому что на собрании был министр из области", – рассказал Викторов.

По словам активистов "Чистой Урдомы", людей на слушания привезли из городов Микунь в Коми и Котлас в Архангельской области. Им заплатили за участие в слушаниях по 500 рублей, также была большая группа рабочих со станции Шиес. Людям раздали плакаты и агитационную продукцию. Котлашане успели сообщить местным, что их обманули – дали понять, что они едут поддержать противников строительства мусорного полигона.

На собрании также присутствовали журналисты из нескольких областных СМИ, поддерживающих политику руководства области. Из Москвы приехал корреспондент издания "Изветсия", пытавшийся взять комментарий у Светланы Бабенко. Председатель инициативной группы отказала с мотивировкой "вы все исказите". Она также обратилась в местную полицию с заявлением о попытке проведения несанкционированных слушаний.

Через час после начала заседания в фойе около 60 жителей Урдомы все-таки смогли прорваться в фойе дома культуры, но в зал они им попасть не удалось. Люди топали ногами и кричали "Это предательство!". В фойе между местными жителями и неизвестными людьми в штатском начались столкновения.

"Когда нашим удалось пробиться в фойе, началась потасовка. Эти молодчики толкали женщин, выбивали у них телефоны из рук, а полицейские им не препятствовали", – рассказал активист Николай Викторов.

В это же время в доме культуры внезапно выключился свет. По свидетельствам местных жителей, его также не было на прилегающих к дому культуры улицах. Через полчаса организаторы слушаний решили прервать собрание и вышли на улицу, где их встретили возмущенные местные жители с криками "Позор! Предатели! Убийцы!" Пока участников несостоявшихся слушаний рассаживали по микроавтобусам, министр природных ресурсов Архангельской области Александр Ерулик успел вскочить в машину предпринимателя Сидорова, которая быстро увезла его.

Жители Урдомы записали обращение к губернатору области Игорю Орлову и президенту России Владимиру Пуину, в котором рассказали о произошедшем. Сейчас они готовятся к всероссийскому дню экологического протеста, который пройдет 3 февраля.