ФСБ и МВД выступили против введения в уголовный кодекс статьи о пытках

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России выступили против введения в Уголовный кодекс новой статьи о "пытках" в качестве отдельного состава должностного преступления, посчитав такую статью "избыточной". Об этом говорится в отзыве ведомств на рекомендации президентского Совета по правам человека.

В МВД, в частности, перечислили статьи Уголовного кодекса, которые, по мнению министерства, "в полной мере" квалифицируют деяния, соответствующие понятию "пытки".

Кроме того, ФСБ выступила против создания единой базы данных о задержанных, благодаря которой близкие подозреваемого или обвиняемого, а также адвокаты и члены Общественных наблюдательных комиссий, могли бы узнать о его местонахождении. По мнению спецслужбы, такая база позволит получать информацию людям, не имеющим отношения к расследованию, но заинтересованным в его исходе. Отдельно ведомство отмечает, что база может создать угрозу безопасности страны в случае расследования дел о государственной измене или шпионаже.