ФСБ и МВД выступили против введения в уголовный кодекс статьи о пытках

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России выступили против введения в Уголовный кодекс новой статьи о "пытках" в качестве отдельного состава должностного преступления, посчитав такую статью "избыточной". Об этом говорится в отзыве ведомств на рекомендации президентского Совета по правам человека.
В МВД, в частности, перечислили статьи Уголовного кодекса, которые, по мнению министерства, "в полной мере" квалифицируют деяния, соответствующие понятию "пытки".
Кроме того, ФСБ выступила против создания единой базы данных о задержанных, благодаря которой близкие подозреваемого или обвиняемого, а также адвокаты и члены Общественных наблюдательных комиссий, могли бы узнать о его местонахождении. По мнению спецслужбы, такая база позволит получать информацию людям, не имеющим отношения к расследованию, но заинтересованным в его исходе. Отдельно ведомство отмечает, что база может создать угрозу безопасности страны в случае расследования дел о государственной измене или шпионаже.
- В сентябре 2018 года Совет по правам человека при президенте России провел специальное заседание, посвященное вопросам соблюдения принципов открытости и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отдельным пунктом совет рекомендовал ввести новый состав преступления - "пытки", чтобы привести российское уголовное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания.
- Комитет ООН против пыток несколько раз рекомендовал России ввести отдельную статью о пытках, но российские власти игнорируют это, указывая на наличие статей "истязание" и "превышение должностных полномочий с применением насилия".
- В 2017-м году (это последние имеющиеся в открытом доступе статистические данные) по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия" в России были осуждены 798 человек, 347 из них - работники правоохранительных органов. По данным российского Комитета против пыток, реальных случаев пыток, применяемых должностными лицами, в десятки раз больше, однако большинство потерпевших боятся заявлять о них официально, так как зачастую это приводит только к новому насилию, а не к судам над применившими его. По мнению главы комитета Игоря Каляпина, введение отдельной статьи о пытках в Уголовный кодекс "не исправило бы ситуацию в целом, но хотя бы позволило получить более ясную статистику".
- В 2018 году Европейский суд по правам человека вынес более 100 решений в пользу истцов из России по статье о запрете пыток. Всего за прошлый год в ЕСПЧ поступило 12 тысяч 148 жалоб от россиян.
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