Порошенко идёт в президенты Украины на второй срок

Президент Украины Пётр Порошенко во вторник официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок.
Порошенко выступил в Киеве на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идём свои путём". Имеется в виду бой под Крутами, произошедший ровно 101 год назад, 29 января 1918 года, в котором украинские отряды противостояли большевикам.
Президент Украины пообещал в случае избрания в 2024 году подать официальную заявку на вступление Украины в Европейский союз.
По словам Порошенко, он идёт на новый срок, чтобы обеспечить необратимость курса страны на вступление в ЕС и НАТО.
Порошенко считает, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, условиями которого должны быть признание Москвой территориальной целостности Украины и её права идти своим путём.
Порошенко также подверг критике своих соперников на выборах, в том числе Юлию Тимошенко, обвинив их в популизме и сравнив с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, власть которого оказалась под сомнением из-за глубокого политического и экономического кризиса.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На данный момент зарегистрированы 22 кандидата. Порошенко идёт на выборы как самовыдвиженец.
- По опросам, действующий президент не является фаворитом выборов. Лидирует в опросах Юлия Тимошенко, на втором месте комик Владимир Зеленский. Порошенко как правило делит третье-четвертое места с уровнем поддержки около 10 процентов.
- По опубликованному во вторник опросу Киевского международного института социологии, президенту не доверяет 70 процентов граждан, доверяет только 16.
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