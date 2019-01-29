Порошенко идёт в президенты Украины на второй срок

Президент Украины Пётр Порошенко во вторник официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок.

Порошенко выступил в Киеве на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идём свои путём". Имеется в виду бой под Крутами, произошедший ровно 101 год назад, 29 января 1918 года, в котором украинские отряды противостояли большевикам.

Президент Украины пообещал в случае избрания в 2024 году подать официальную заявку на вступление Украины в Европейский союз.

По словам Порошенко, он идёт на новый срок, чтобы обеспечить необратимость курса страны на вступление в ЕС и НАТО.

Порошенко считает, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, условиями которого должны быть признание Москвой территориальной целостности Украины и её права идти своим путём.

Порошенко также подверг критике своих соперников на выборах, в том числе Юлию Тимошенко, обвинив их в популизме и сравнив с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, власть которого оказалась под сомнением из-за глубокого политического и экономического кризиса.