ЕСПЧ вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко

Европейский суд по правам человека вернулся к рассмотрению дел Олега Сенцова и Александра Кольченко в приоритетном порядке. Решение о том, что их дело будет отложено до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России по вопросу Крыма, было отменено. Об этом сообщает глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Чиков публикует копию письма из ЕСПЧ на имя адвоката Наташи Добревой, в котором говорится, что отложено только рассмотрение жалоб, касающихся событий на востоке Украины, но не в аннексированном Крыму.

"Суд просит считать ранее отправленное письмо не отправлявшимся", – говорится в письме. Имеется в виду письмо от 17 декабря прошлого года, в котором уведомлялось об откладывании рассмотрения дела Сенцова.

Режиссёр Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были задержаны в Крыму в мае 2014 года. Суд в России приговорил их по обвинениям в террористической деятельности соответственно к 20 и 10 годам лишения свободы. Вину они не признают. Адвокаты Сенцова и Кольченко направили жалобу в ЕСПЧ. В прошлом году Сенцов в колонии несколько месяцев держал голодовку, требуя освобождения украинских политзаключённых из российских колоний, однако вышел из неё под угрозой принудительного кормления.