Суд арестовал Чуприкова, обвиняемого в краже картины Куинджи

Таганский суд в Москве арестовал подозреваемого в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Дениса Чуприкова - сообщает телеканал "Дождь".

Чуприков просил отпустить его под домашний арест. Ранее он признался в содеянном, заявив, что решил украсть картину, чтобы расплатиться с долгами.

При этом представитель следствия заявил в суде, что у Чуприкова были сообщники, и их личности сейчас устанавливаются. Из сообщений МВД о задержании похитителя ранее можно было сделать вывод, что он действовал в одиночку. При этом, по данным источника ТАСС, Чуприков уехал из галереи с украденной картиной на автомобиле Mercedes, за рулём которого был другой человек.

Картина Куинджи в воскресенье была похищена из Третьяковской галереи в Москве и на следующий день обнаружена. Специалисты нашли на ней незначительные повреждения.

Внимание привлекла простота, с которой Чуприков похитил картину. Он просто подошёл к ней во время выставки, снял со стены и беспрепятственно вынес из галереи.

После кражи картины из Третьяковской галереи правительство России потребовало проверить системы безопасности во всех федеральных музеях. В руководстве Третьяковки допустили введение досмотра посетителей на выходе.