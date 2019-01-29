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Владимир Крамник объявил о завершении шахматной карьеры

Владимир Крамник

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Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Чемпион мира заявил, что благодаря шахматам получил "бесценный человеческий опыт". Но в последнее время его мотивация "значительно снизилась", и он решил, что пора "попробовать заняться чем-то другим". Крамник добавил, что уже несколько месяцев работает над проектами в области шахмат для детей и образования.

Крамнику 43 года. Он выигрывал титул чемпиона мира по шахматам в 2000-м – 2007-м годах. Гроссмейстер является обладателем шахматного Кубка мира, а также победителем нескольких Всемирных олимпиад, чемпионата Европы и мира в составе сборной России. Проживает во Франции.

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