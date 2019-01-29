Австрийский архитектор обвнинил правящую партию Польши в мошенничестве

Австрийский архитектор Геральд Биргфельнер обвинил лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского в невыплате гонораров за услуги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на польскую газету "Выборча".

Заявление о подозрении совершения преступления, согласно требованиям польского законодательства, передал сегодня прокуратуре в Варшаве адвокат Биргфельнера. Тот обвиняет Качиньского в мошенничестве. По словам архитектора, глава партии "Право и справедливость" якобы попросил его выполнить ряд проектных работ, связанных со строительством в центре Варшавы двух высоток, но до сих пор ему за них не заплатил.

Сам проект строительства во вторник также стал центром политического скандала в Польше. Газета "Выборча" опубликовала запись разговора Качиньского с Биргфельнером. Как утверждается, разговор состоялся в июле 2018 года.

Во время беседы лидер "Права и справедливости" поясняет, что не может заплатить архитектору за его работу, поскольку городские власти Варшавы отказываются давать разрешение на возведение двух зданий. Строительство рассматривалось партией как инвестиционный проект.

В записи Качиньский предлагает вернуться к вопросу оплаты Биргфельнеру после местных выборов. Они прошли осенью прошлого года. В случае выигрыша кандидата власти в Варшаве, поясняет Качиньский, "Право и справедливость" должно получить разрешения для строительства. Тогда оплата архитектора стала бы возможной, поясняет политик. Выборы мэра Варшавы консерваторы позже проиграли.

По мнению представителей польской оппозиции, разговор Качиньского — доказательство того, что он был готов нарушать законы для достижения целей своей партии. В ответ представитель правительства Беата Мазурек заявила, что запись не свидетельствует о каком-либо нарушении. Известно, что контролируемая оппозицией мэрия Варшавы выступала против инвестиционного проекта правящей партии и что без смены власти в польской столице его реализация оставалась бы невозможной.

Инвестиционный проект стоимостью около 300 миллионов евро партия "Право и справедливость" собиралась частично профинансировать за счет кредита из банка Пекао, сообщается в расследовании журналистов. После проигрыша на местных выборах в Варшаве партия отказалась от строительства высоток в центре столицы.