Экс-советник Трампа отверг обвинения по делу о "российском вмешательстве"

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в суде в Вашингтоне отверг все обвинения в свой адрес. Об этом сообщает Associated Press.

Стоуна задержали в пятницу в рамках расследования дела о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам. В их числе препятствие расследованию, дача ложных показаний и давление на свидетелей.

Обвинение связано с высказываниями Стоуна об электронных письмах, которые были похищены хакерами с серверов Демократической партии и впоследствии опубликованных WikiLeaks. В частности, по версии следствия, бывший советник обсуждал с членами штаба Трампа возможный негативный эффект публикации этих писем для кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Утверждается, что Стоун связывался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и обсуждал с ним эти письма.

Стоуна обвиняют, помимо прочего, в том, что он не предоставил полной информации об этих контактах. Следствие убеждено, что серверы Национального демократического комитета были взломаны российскими хакерами, среди которых были сотрудники военной разведки. Ряду из них заочно предъявлены обвинения. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа.

Стоун ранее заявлял, что ожидает, что ему будут предъявлены обвинения. Он, вслед за президентом Дональдом Трампом, критиковал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера.

В рамках расследования различные обвинения предъявлены ряду бывших сотрудников штаба Трампа. Некоторые из них уже осуждены. До сих пор никому не было предъявлено обвинения в сговоре с Россией, и следствие пока не выступало с заявлениями о том, что такой сговор имел место.